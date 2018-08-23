Проектор для дома BenQ W1700

23 августа 2018, 14:15

Компания BenQ – ведущий производитель DLP-проекторов, объявила о том, что проектор BenQ W1700 получил награду «Best Buy 2018-2019» от ассоциации EISA (ассоциация изображения и звука).

Награждение пройдет во время торжественной церемонии открытия выставки IFA Berlin, которая состоится 31 августа 2018 г.

EISA – это уникальная ассоциация экспертов в сфере изображения и звука, объединяющая около 55 специальных журналов и веб-сайтов о звуке, домашнем кинотеатре, автоакустике, мобильной электронике, фото- и видеотехнике из 27 стран мира. Каждый год жюри EISA присуждает свои награды новым продуктам, которые сочетают в себе самые передовые технологии, функциональность, яркий дизайн, эргономичность и оптимальное соотношение цены и качества.



Проектор BenQ W1700 создаёт изображение из 8,3 миллионов пикселей в разрешении 4K UHD, используя революционную технологию DLP с одной 0,47-дюймовой DMD-матрицей. Оптимизированная под разрешение 4К оптическая система проектора обеспечивает отличное качество изображения и точную цветопередачу без артефактов и искажений. BenQ W1700 имеет самые современные технические характеристики, включая технологию CinematicColor™ и оптимизированную для проекторов технологию HDR, которые обеспечивают кинотеатральное качество изображения, ранее недоступное в проекторах для домашнего использования.



Благодаря 96% соответствию стандарту Rec. 709 и минимальным цветовым искажением Delta E<3 проектор способен отображать на экране именно те цвета, которые задумал режиссёр.



EISA официально заявляет, что «проектор W1700 от BenQ воспроизводит изображение в высоком качестве UHD HDR на большом экране в домашних условиях и при этом имеет небольшую стоимость, сравнимую с проекторами с разрешением Full HD. В оптической системе BenQ используется DLP Digital Micromirror Device, в котором пиксели Full HD сдвигаются на четыре позиции в каждом кадре, в результате изображение на экране становится настоящим 4К. BenQ W1700 обладает впечатляющей цветопередачей с настройками «прямо из коробки» и возможностью 3D-воспроизведения для полного погружения в происходящее на экране. Компактный корпус и продуманные настройки экранного меню упрощают установку W1700. Таким образом, соотношение высокого качества изображения UHD и стоимости проектора BenQ W1700 позволяют назвать его Лучшей покупкой 2018-2019 »

«Мы гордимся тем, что с начала продаж проектора W1700 волшебство кинотеатра с эталонным изображением в 4К и в формате HDR стало доступно широкой аудитории», - комментирует Стив Чу , президент BenQ Europe. «Мы рады, что проектор BenQ W1700 получил признание от EISA, поскольку это подтверждает его лидерство среди проекторов для домашнего кинотеатра».

