13 лазерных проекторов BenQ LU9915 в крупнейшем планетарии Европы

18 июня 2018, 10:45

Национальный космический центр в Лестере, Великобритания, был открыт в 2001 году и в настоящее время является крупнейшим учебным центром по изучению космоса и астрономии.

Национальный космический центр в Лестере, Великобритания, был открыт в 2001 году и в настоящее время является крупнейшим учебным центром по изучению космоса и астрономии. Это один из самых успешных и крупнейших проектов в Великобритании. Ежегодно космический центр посещает более 300 000 тысяч человек. В космическом центре расположен самый большой планетарий в Великобритании, рассчитанный на 196 посетителей.

Не так давно техническая команда Национального космического центра решила заменить проекционное оборудование, которое было установлено в планетарии. Причиной для обновления послужило то, что старые проекторы работали только с 2,5К производительностью купола и не смогли бы работать с запланировано сниженным коэффициентом усиления купола.



Как правило, инсталляционная команда предлагает высококачественные проекторы, но что в условиях ограниченного бюджета всегда является трудно достижимым. Техническая команда Национального космического центра решила не ограничиваться традиционными поставщиками оборудования для планетария, кроме того, в новом проекте было несколько особенностей, которые нужно было учитывать при выборе оборудования. Полусферическая проекция создает сильное перекрестное отражение света, что плохо влияет на контрастность изображения. Чтобы этого избежать техническая команда центра решила изменить цвет купола планетария, усилив его до темно-серого, что стало необычным решением для планетариев. Этого удалось бы достичь только в том случае, если бы несколько очень ярких проекторов с высоким разрешением были скоординированы, чтобы добиться яркого полусферического изображения. Кроме того, какие-то проекторы должны быть установлены по краям, чтобы проецировать изображение в верхнюю часть купола.



«Наша дочерняя организация Creative Services ранее работала с BenQ над проектами по обновлению других планетариев в Великобритании, поэтому они порекомендовали нам связаться с компанией BenQ», - рассказывает Грэм Лоу, главный инженер Национального космического центра. «Команда BenQ работала отлично с момента обсуждения проекта и до его реализации. Они нашли время, чтобы разобраться в особенностях проекта и предложили отличное решение с проектором LU9915». Лазерный проектор BenQ LU9915 с технологией BlueCore имеет яркость 10 000 ANSI-люмен и высокий уровень контрастности 100 000: 1, но при этом работает очень тихо – а это важный фактор, когда в одном помещении одновременно работают несколько проекторов. BenQ предоставила новые проекторы LU9915, чтобы техническая команда Национального космического центра протестировала возможности использования нескольких проекторов одновременно при проецировании изображения, возможности масштабирования, а так же совместно с инженерами BenQ команда работала с прошивкой проекторов для управления мощностью источника света.



«Проекторы LU9915 – это очень экономичное решение для достижения разрешения 5К+ под куполом и 130 000 люмен светового потока в необходимой конфигурации» - прокомментировал Лоу. «Это позволяет добиться глубокого черного цвета на проекционном экране с низким коэффициентом «усиления», но при этом демонстрировать яркое и насыщенное изображения, если это необходимо». После тестирования и успешных испытаний проект по замене проекционного оборудования в Национальном космическом центре был завершен. Всего в проекте задействовано 16 проекторов LU9915:



13 проекторов в постоянной инсталляции в планетарии 2 проектора установлены на случай быстрой замены, если это необходимо1 проектор предназначен для корпоративного использования



BenQ так же организовала серийный выпуск LU9915, чтобы все экземпляры для проекта были из одной партии. Проектор поддерживает формат 3D, который активно использует Creative Services для демонстрации новых 3D-шоу, созданных продакш- командой Национального космического центра для планетариев по всему миру.