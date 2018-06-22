Начались поставки BenQ W11000H - новой версии Hi-Tech 4K UHD проектора BenQ

22 июня 2018, 10:15

Новый проектор BenQ W11000 предназначен для профессионально оснащенных домашних кинозалов.В течение последние несколько лет компания BenQ непрерывно совершенствовала применяемые в ее проекторах технологии. Стратегическая ориентация на профессиональное качество затронула все без исключения линейки проекторов BenQ, но наиболее отчетливо проявилась при разработке серии моделей для домашних кинозалов. Компания добилась в этом направлении впечатляющих результатов и уже первая модель этой серии, BenQ W11000, обладала возможностями, позволяющими характеризовать ее, как одну из лучших в этом классе проекторов.В ней присутствовали:сертифицированная качественная оптика, обеспечивающая равномерность яркости, минимизацию цветовых аберраций и сохранение высокой контрастности DLP технологии на пути изображения к экранукачественная изоляцией шумов системы охлаждения и паразитной засветки через воздуховодыиндивидуальная заводская калибровка цветопередачи, подтвержденная персональным паспортом моделиПроектор W11000H обладает всеми преимуществами проектора W11000, а так же имеет поддержку HDR формата и оснащен динамической диафрагмой.В проекторе BenQ W11000H установлена матрица 2716х1528, и это гарантирует намного более аккуратное отношение к исходному 4K сигналу, чем в случае матриц 1920х1080.