22 июня 2018, 10:15

Начались поставки BenQ W11000H - новой версии Hi-Tech 4K UHD проектора BenQ

Новый проектор BenQ W11000 предназначен для профессионально оснащенных домашних кинозалов.

В течение последние несколько лет компания BenQ непрерывно совершенствовала применяемые в ее проекторах технологии. Стратегическая ориентация на профессиональное качество затронула все без исключения линейки проекторов BenQ, но наиболее отчетливо проявилась при разработке серии моделей для домашних кинозалов. Компания добилась в этом направлении впечатляющих результатов и уже первая модель этой серии, BenQ W11000, обладала возможностями, позволяющими характеризовать ее, как одну из лучших в этом классе проекторов.

В ней присутствовали:

    сертифицированная качественная оптика, обеспечивающая равномерность яркости, минимизацию цветовых аберраций и сохранение высокой контрастности  DLP технологии на пути изображения к экрану

    качественная изоляцией шумов системы охлаждения и паразитной засветки через воздуховоды

    индивидуальная заводская калибровка цветопередачи, подтвержденная персональным паспортом модели

Проектор W11000H обладает всеми преимуществами проектора W11000, а так же имеет поддержку HDR формата и оснащен динамической диафрагмой.

В проекторе BenQ W11000H установлена матрица 2716х1528, и это гарантирует намного более аккуратное отношение к исходному 4K сигналу, чем в случае матриц 1920х1080.
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