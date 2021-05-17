BenQ анонсировал платформу для подбора проектора для развлечений

17 мая 2021, 10:45

Вы с нетерпением ждете летнего спортивного сезона?

Откройте для себя новый уровень ощущений с проекторами BenQ для домашних развлечений и наслаждайтесь огромным реалистичным изображением на диагонали больше 100 дюймов.

Проекторы BenQ с высокой яркостью идеально подойдут для футбольной вечеринки в гостиной или на открытом воздухе, позволяя друзьям и членам семьи наслаждаться общением друг с другом одновременно с просмотром спортивных трансляций.Специальные спортивные режимы с мощным звуком позволят погрузиться в происходящее на экране действие так, будто вы находитесь на стадионе.В этих режимах оттенки кожи и травы выглядят естественно, позволяя насладиться каждой секундой матча, а звуковой режим позволяет четко слышать слова комментатора, при этом обеспечивая эффект присутствия среди возбужденной толпы в атмосфере открытого стадиона.Проектор BenQ очень легко устанавливается и подключается. Ваша гостиная в считанные секунды превратится в пространство для отдыха.