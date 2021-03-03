Проектор BenQ X1300i подходит для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X

3 марта 2021, 9:45

Компания BenQ начала продажи проектора X1300i, первая информация о подготовке которого появилась в январе.

Новинка, как утверждает разработчик, предназначена для полного спектра современных домашних развлечений.

Устройство 4LED соответствует стандарту Full HD: формируется изображение с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Яркость достигает 3000 люмен ANSI, контрастность — 500 000:1 (технология Dynamic Black).



Размер картинки может варьироваться от 30 до 300 дюймов по диагонали, но для наилучшего качества рекомендован диапазон 60–150 дюймов. Заявлен 98-процентный охват цветового пространства Rec.709.



Новинка совместима с игровыми консолями PlayStation 5 и Xbox Series X. Предусмотрены специальные игровые режимы — RPG (ролевые игры), FPS (шутеры от первого лица) и SPG (спортивные симуляторы).

Проектор наделён акустической системой TreVolo с двумя 5-ваттными динамиками: они обеспечивают сбалансированное объёмное звучание. Есть интерфейсы HDMI 2.0b, USB Type-A, стандартный аудиоразъём 3,5 мм.



«Проектор X1300i подарит незабываемые игровые эмоции с недоступным ранее кинематографическим качеством изображения», — отмечает BenQ.