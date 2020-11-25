Стали известны подробности версии Tom Clancy's Rainbow Six Siege для PlayStation

25 ноября 2020, 14:15

Компания Ubisoft раскрыла подробности версий Tom Clancy’s Rainbow Six Siege для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

Сейчас игра исполняется на новых консолях по обратной совместимости, а с выходом апдейта, намеченным на 1 декабря, тактический мультиплеерный шутер получит отдельные версии для PS5 и Xbox Series X|S.

Обновление позволит играть в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege на PS5 и Xbox Series X на самых высоких настройках графики. Пользователям на выбор будет доступно два режима:режим производительности — частота 120 кадров/с при динамическом разрешении 4K;режим максимального разрешения — целевая частота составляет 60 кадров/с при разрешении 4K.Кроме того, на PlayStation 5 игроки смогут быстрее включать поиск матча при помощи меню карточек активности в интерфейсе самой консоли. Отметим, что 120 кадров в секунду можно оценить только на телевизоре с поддержкой HDMI 2.1 и частотой обновления экрана 120 Гц.Ubisoft и Sony Interactive Entertainment представили сравнительные ролики версий Tom Clancy’s Rainbow Six Siege для PlayStation 4 и PlayStation 5. Впрочем, самым показательным из них является демонстрация скорости SSD — карта на новой консоли загружается за секунду.В дополнение к этому стало известно о поддержке контроллера DualSense. По словам разработчиков, адаптивные курки сопротивляются нажатию, как спусковые крючки, и каждое оружие обладает уникальным тактильным ощущением при нажатии на R2: от слабого сопротивления во время стрельбы из пистолета до более сильного при стрельбе из лёгкого пулемёта.

(С) 3dnews.