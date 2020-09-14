В Tom Clancy's The Division 2 появится новый PvE-режим "Саммит"

14 сентября 2020, 13:45

Компания Ubisoft представила в многопользовательском ролевом шутере Tom Clancy’s The Division 2 новый PvE-режим под названием «Саммит», который рассчитан на многократное прохождение. Вместе с тем разработчик рассказал и о других краткосрочных планах.



Обновление 11 выйдет 22 сентября. Вместе с ним начнётся третий сезон, а также появится PvE-режим «Саммит». В последнем агентам предстоит зачистить 100 этажей небоскрёба. По мере продвижения вверх игроки столкнутся со всеми группировками Tom Clancy’s The Division 2. Поднявшись на самую вершину, вы получите уникальные награды, в том числе новый экзотический предмет. «Саммит» будет доступен только игрокам, которые прошли кампанию дополнения «Воители Нью-Йорка».

Сезон 3 добавит в игру новые цели и облаву: лидер «Чёрных бивней» Бардон Шеффер создал новую ячейку ренегатов, и агентам предстоит выследить его. Вместе с тем в Tom Clancy’s The Division 2 появятся новое снаряжение, модуль навыка и экзотические предметы, которые можно будет получить, выполняя ежедневные задания и участвуя в событиях.

Кроме того, обновление 11 добавит в меню персонажа систему модификации облика, которая позволяет подобрать своему персонажу одежду в едином стиле. Также Ubisoft рассказала, что Tom Clancy’s The Division 2 будет обратно совместима как на Xbox Series X и S, так и на PlayStation 5. Её не придётся покупать повторно обладателям копий для Xbox One или PlayStation 4.



Наконец, было анонсировано новое ограниченное по времени событие под рабочим названием «Кошмар». Оно запустится этой зимой, а подробности Ubisoft расскажет в ближайшие месяцы.