Авторы The Division 2 исправили проблему с объёмным светом и туманом на PS5

17 февраля 2021, 13:15

Издательство Ubisoft и студия-разработчик Massive Entertainment сообщили о выходе патча, который должен исправить обнаруженные недавно графические недостатки PS5-версии Tom Clancy’s The Division 2.



Напомним, 2 февраля игра получила обновление, расширяющее поддержку PS5, Xbox Series X и S — разработчики обещали 4K и 60 кадров/с, но владельцы новой консоли Sony получили (точнее, недополучили) нечто ещё.

Как выяснили в ходе своих изысканий специалисты Digital Foundry, после установки патча из PS5-версии The Division 2 пропали некоторые графические эффекты: в частности, объёмное освещение (включая туман) и отражения в экранном пространстве.



В Ubisoft и Massive Entertainment допущенную оплошность признали и 16 февраля отправили The Division 2 на трёхчасовое техническое обслуживание, по окончании которого перечисленные недоработки были исправлены.



В официальном перечне изменений версии 1.31 говорится лишь о возвращении на PS5 объёмного тумана, но пользователи форума Reddit сообщают и о починке упомянутых отражений.



Кроме того, в Сети уже начали появляться любительские видео со сравнением The Division 2 в сборке 1.30 и 1.31. Один из таких роликов (за авторством Game Diff) прикреплён выше.



The Division 2 вышла в марте 2019 года на PC (Uplay, Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One, а спустя 12 месяцев добралась до сервиса Google Stadia. На PS5, Xbox Series X и S игра работает в режиме обратной совместимости.

(C) 3dnews.