The Division 2 получит обновление для Xbox Series X и PS5 с поддержкой 4K

29 января 2021, 13:45

Издательство Ubisoft и студия Massive Entertainment на следующей неделе выпустят горячо ожидаемое обновление Tom Clancy’s The Division 2, благодаря которому на PlayStation 5, Xbox Series X и S будет улучшено разрешение и производительность игры.

Обновление выйдет 2 февраля наряду с началом события по мотивам Resident Evil, в рамках которого будут представлены культовые костюмы из серии хорроров компании Capcom. По словам менеджера сообщества Ubisoft Йохана Линдхольма (Johan Lindholm), Tom Clancy’s The Division 2 добавит поддержку разрешения 4K при 60 кадрах/с на Xbox Series X и PlayStation 5. О том, как будет воспроизводиться игра на Xbox Series S, разработчик пока не рассказал.



Важно учитывать, что речь может идти не о специальной версии игры для платформ текущего поколения, а простых улучшениях производительности. Ubisoft также подтвердила, что выйдет новый патч, который сбалансирует затраты на станцию оптимизации.



Tom Clancy’s The Division 2 в настоящее время доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и в Google Stadia. На Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5 игра работает по обратной совместимости.

(C) 3dnews