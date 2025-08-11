"Bakhmut V2" - в РФ анонсовано новий електронний детонатор

11 августа 2025, 10:15

Російський ініціатор «Bakhmut V2» — це компактний електронний підривач, спроєктований для БпЛА та інших носіїв, який поєднує інерційне, дротове та дистанційне ініціювання.



Пристрій має кілька каналів активації: через контактні «вуса», сигнал по PWM-каналу або після перевищення інерційного порогу у 10G. Додатково передбачено таймер самознищення на 30 хвилин після зняття механічного запобіжника та 2-хвилинну затримку постановки на бойовий взвод, що знижує ризик передчасного підриву.

Конструкція сумісна з контролерами типу Galicia v2 та іншими польотними платами, використовуючи стандартні інтерфейси JST. Перевага пристрою — у його універсальності та адаптованості для різних бойових сценаріїв: від точкового удару з віддаленою командою до «аварійного» підриву при втраті керування.



Наявність інерційного каналу робить його незалежним від сигналу керування, що підвищує шанси завершення атаки навіть за умов активної роботи РЕБ.



Технічні характеристики вказують на прагнення РФ стандартизувати електронні підривачі для фронтових БпЛА, зменшити їхню масу та енергоспоживання (працює від 3–12 В, вага 6 г), а також інтегрувати їх у цифрові системи бою.



Проте залежність від польотного контролера або механічного підключення до боєприпасу перед атакою створює вразливі точки — оператору все одно доводиться проводити підготовку у безпосередній близькості до боєприпасу.

Такі рішення свідчать про продовження курсу РФ на індустріалізацію «дронової війни», уніфікацію боєприпасів і підвищення стійкості до електронного придушення, що у перспективі може пришвидшити виробництво та здешевити оснащення малих БпЛА для фронтового застосування.