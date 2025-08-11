За три месяца в небе над Германией было обнаружено 536 шпионских дронов — BILD

11 августа 2025, 11:45

С января по март 2025 года было зарегистрировано 270 инцидентов с участием 536 дронов или их пролётов.



Как минимум в 55 случаях было зафиксировано одновременное присутствие двух или более устройств.

Такие цифры приводятся в отчете «Дрон как средство совершения преступления», эксклюзивно полученном BILD.Чаще всего появление дронов фиксировалось вечером с 18:00 до полуночи (45%) и ночью с полуночи до 6:00 (28%).Среди основных объектов наблюдения: военные базы, оборонные предприятия, терминалы СПГ, энергетический сектор, критическая инфраструктура, гражданские аэропорты, порты, железнодорожные станции, правительственные и административные здания.Особенно часто атакам подвергались военные объекты. Над военно-морской базой бундесвера в Вильгельмсхафене (Нижняя Саксония) было зафиксировано 10 случаев воздушного наблюдения.Над американской авиабазой Рамштайн и в Бремерхафене (важный порт) было замечено до 15 беспилотников, одновременно летающих строем.