Гражданина Германии подозревают в продаже запчастей для дронов РФ

31 августа 2023, 11:45

Как пишет BILD, им оказался Вольдемар В. — управляющий директор двух немецких компаний, которые занимаются торговлей электронными компонентами.

По данным следствия, он с января 2020 по март 2023 года продавал российским компаниям компоненты дронов.В прокуратуре утверждают, что компоненты такого типа нужны для сборки беспилотников «Орлан-10», используемых Россией в войне против Украины.Всего зафиксировано как минимум 26 таких сделок. Общая стоимость запчастей, нелегально проданных в Россию, составляет более €700 тыс.Сейчас подозреваемый находится под стражей.