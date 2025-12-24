США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы нацбезопасности

24 декабря 2025, 8:15

Федеральная комиссия связи США (FCC) запретила использование новых дронов иностранного производства, сообщает Politico.

Дроны и критические компоненты, выпущенные за рубежом, внесены в список оборудования и услуг, представляющих неприемлемый риск нацбезопасности США.

Исключения составят устройства и запчасти, ввоз которых будет отдельно одобрен Министерством войны и Министерством внутренней безопасности США. Это решение не затронет приобретенные ранее устройства. Магазины также смогут продолжить закупку и продажу тех моделей БПЛА, которые были одобрены комиссией до обновления списка. Среди прочего, мера коснется дронов от известной китайской компании DJI (Da-Jiang Innovations, занимает более 70% мирового рынка).