Минторговли США отказалось от ограничений на дроны китайского производства

16 января 2026, 8:15

Министерство торговли США отозвало план по введению ограничений на китайские дроны, которые рассматривались в рамках мер по нацбезопасности.

Ранее Федеральная комиссия связи (FCC) запретила импорт новых моделей дронов иностранного производства и критически важных компонентов, включая продукцию китайских компаний DJI и Autel, также по соображениям безопасности.Отзыв плана совпал с приостановкой некоторых мер в отношении Китая на фоне запланированной встречи президента США Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в апреле прошлого года. Правительственный чиновник, знакомый с ситуацией, заявил, что отмена правил, вероятно, связана с дипломатическими подготовками к встрече.