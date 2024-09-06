Минобороны Беларуси закупает новую партию китайских беспилотников

6 сентября 2024, 11:15

Канал «Беларускі Гаюн» писал, что МО РБ запланировало покупку 9 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) китайской компании Autel различных модификаций.

Эта информация подтвердилась.4 сентября ведомство опубликовало тендер на закупку 9 БЛА Autel: 1) 4 единицы EVO MAX 4Т; 2) 4 единицы EVO MAX 4N Standart Bundle; 3) 1 единицу Dragonfish Standart. На закупку планируют потратить 631 000 BYN / $ 199 324.Напомним, что в 2024 г. МО РБ также закупило / планировало закупить:13 Supercam S350;до 10 «Беркут-3»;16 Chimera CX10.Можно констатировать, что с каждым годом количество закупаемых БЛА для нужд армии увеличивается, а их номенклатура расширяется.Учитывая необходимость соблюдения всех формальностей можно ожидать поставку техники военным не ранее начала 2025 г.