Шахед взорвался в 55 км от Бобруйска

17 июля 2024, 9:45

"Беларускі Гаюн" выяснил, что дрон-камикадзе типа «шахед», который зашёл в Беларусь в районе 8:40 утра вчера, разбился в Октябрьском районе Гомельской области.

По нашим данным, шахед упал между г.п. Паричи и аг. Любань Гомельской области, что в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.Более того, нам доподлинно известно, что во время падения произошёл взрыв дрона-камикадзе, что прямо подтверждает — шахеды, которые залетают на территорию Беларуси — никакие не «учебные» или «разведывательные», а реальные с боекомплектом на борту. И предназначались они для атаки по территории Украины.