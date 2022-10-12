"Иран не сможет изготовить тысячи "шахедов" для РФ - эксперт

12 октября 2022, 9:15

"Иран не сможет изготовить тысячи "шахедов" для РФ. По состоянию на сегодняшний день из тех данных, которые публикует наша разведка, они получили около 300 дронов-камикадзе. Вероятно, они изготовят до 1000 штук", – военный эксперт Жданов.