С 16 января по 1 февраля в Украине могут участится воздушные тревоги

9 января 2023, 17:31

Россия и Беларусь проведут на территории РБ лётно-тактические учения, об этом сообщают в Минобороны Белоруссии.

В Беларусь прилетели 9 вертолетов Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ с Z-символикой. С 8 по 12 января в РБ ожидается прибытие авиационной составляющей РФ для проведения летно-тактических учений ВС РБ и ВС РФ. Вероятнее всего, авиация в этот период будет дислоцироваться на аэродромах в Мачулищах и Барановичах. Не исключено, что могут быть задействованы Лидский и Бобруйский аэродромы.На аэродром «Мачулищи» уже начали прибывать борта ВКС РФ. Все 9 названных выше вертолётов находятся там — об этом сообщает "Беларускі Гаюн"Вероятнее, нужно быть готовыми к частым воздушным тревогам.