МО РБ начало закупку беспилотников "Беркут-3"

27 мая 2024, 8:45

МО РБ планирует закупку десяти комплектов "тактических разведывательных беспилотных авиационных комплексов малой дальности "Беркут-3" (БАК-МР)" или их аналогов. Эта информация подтвердилась.

24 мая ведомство опубликовало тендер на закупку одного комплекта БАК-МР "Беркут-3". На закупку планируют потратить 800 000 BYN / $ 249 609. Беспилотник создан ОАО "АГАТ-системы управления".Один комплект БАК-МР "Беркут-3" должен включать в себя: два беспилотника и девять аккумуляторных батарей к ним, гиростабилизированные оптико-электронные системы (телевизионная (дневная) и тепловизионная), наземная станция управления, катапультное устройство, комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП), бензоэлектрогенератор и др.Закупаемый комплект "Беркут-3" будет поставлен в 927-й центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов (в/ч 97085, Береза). Ожидаемый срок поставки — c 17 июня по 17 октября.Примечательно, что вместо запланированных десяти военные (пока) покупают один комплект БАК-МР "Беркут-3". Вероятно, он является "установочной партией", поставляемой для начального этапа эксплуатации с целью выявления недостатков и дефектов техники, подготовки расчетов к применению нового комплекса и др.Закупка (пока) одного комплекта может быть связно и с другими причинами — например, бюджетными ограничениями, отсутствием налаженного мелкосерийного производства и др.Ранее мы предполагали, что БАК-МР "Беркут-3" будут использоваться для формирования отрядов беспилотных авиационных комплексов в артиллерийских бригадах оперативных командований ВС РБ — 111-й (в/ч 11921) и 231-й (в/ч 22313) соответственно.