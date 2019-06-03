Учения украинских беспилотников на регулярной основе

3 июня 2019, 9:15

В зоне ООС на Донбассе провели показательную тренировку операторов беспилотных авиационных комплексов.

Такие тренировочные мероприятия планируют проводить регулярно. Видео с тренировочными полетами обнародовала пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

В частности, в штабе отметили, что такие мероприятия будут проводиться регулярно для наращивания возможностей подразделений на вооружении, которых находятся эти комплексы. Также командование ООС отметило, что такой подход позволяет подразделениям Объединенных сил успешно и эффективно применять беспилотники для решения широкого спектра боевых и специальных задач, основными из которых являются воздушная разведка, наблюдение за полем боя, корректировки огня ракетных войск и артиллерии.