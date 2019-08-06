Морская авиация Вооруженных сил Украины завершила учения над Черным морем

6 августа 2019, 10:15

Согласно сообщению, это были летно-тактические учения для отработки различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС.

В течение нескольких недель учений экипажи усовершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию.

Кульминацией учений стал поиск и отслеживание в морской акватории авиаторами подводной лодки противника с последующим осуществлением бомбовых и торпедных ударов, сообщили военные.