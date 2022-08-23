Южная Корея и США начинают совместные военные учения Ulchi Freedom Shield

23 августа 2022, 11:15

Учения продлятся до 1 сентября и включают в себя отработку действий на случай непредвиденных обстоятельств. В частности, предусмотрены отражение атак Северной Кореи и защита района большого Сеула, за этим будут отрабатываться контратакующие операции.