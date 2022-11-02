Северная Кoрея обвинила США в подготовке к ядерной войне, — МИД КНДР

В заявлении также говорится, что военные учения США и Южной Кореи имеют настолько «четкий агрессивный характер» как нигде в мире.
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