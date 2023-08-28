ВМС Украины создали бригаду морских дронов

О ее создании стало известно во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины, когда бригада получила боевое знамя.
Речь о 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов спецназначения ВМС ВСУ.
Таким образом, в составе ВМС Украины впервые в истории сформирована отдельная бригада для применения морских беспилотников. Однако публично о деятельности 385-й отдельной бригады по понятным причинам не сообщают.
Как пишут СМИ, вероятно, именно это подразделение атакует морскими катерами российские военные объекты в оккупированном Крыму и корабли вражеского флота в Черном море.