Военно-морской флот Китая растет рекордными темпами – ВВС

За последние два десятилетия Китай значительно увеличил инвестиции в судостроение.

В этом году более 60% мировых заказов пришлось на китайские верфи – страна строит больше судов, чем кто-либо в мире.

Это лидерство распространяется и на военно-морской флот. Сейчас на вооружении ВМС Китая числится 234 боевых корабля против 219 у ВМС США. Хотя американский флот сохраняет преимущество по тоннажу и количеству авианосцев, разрыв стремительно сокращается.«Нет никаких признаков того, что китайцы сбавляют обороты. Количество кораблей, конечно, не единственный показатель эффективности флота, но способность производить и выпускать боевые корабли чрезвычайно впечатляет и может иметь стратегическое значение», – заявил Александр Палмер из Центра стратегических и международных исследований.