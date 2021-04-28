Морской флот США заинтересовался кораблями-носителями с различными беспилотникам

28 апреля 2021, 12:45

Военные США, как и все в мире, испытывают беспилотные аппараты широкого спектра назначения, разной конструкции и для разных сфер — воздушные, морские надводные и подводные, сухопутные. Но до сих пор нет утверждённой концепции корабля-носителя, который мог бы войти в строй и стать универсальной площадкой по запуску, управлению и обслуживанию всех типов беспилотников. Возможно, настало время такому кораблю появиться.

Проекты кораблей ВМС США будущего из 90-х — корабль береговой охраны LCS и малозаметный эсминец Zumwalt (DDG 1000) — оказались наполовину провальными (или наполовину успешными, в зависимости от точки зрения). Лазерное и энергетическое вооружение всё ещё находятся на стадии лабораторных проектов, как и не оправдали себя ряд других нововведений. Зато за последние десять лет развились дроны и системы по их управлению. Всё это подталкивает заказчиков и специалистов задуматься о появлении нового типа ударных кораблей — кораблей-маток с дронами (с беспилотниками).



В настоящий момент ни одна концепция корабля-матки не была реализована глубже эскизов и грубых моделей. В публичном пространстве известно о двух таких проектах — это проект UXV британской BAE Systems водоизмещением 8000 тонн и проект Ocean Avenger французской Naval Group водоизмещением 4000 тонн. Оба корабля должны использовать в своей конструкции композитные материалы, а центры управления и связи будут мультимедийные и интерактивные. Корабли-носители дронов должны быть сравнительно недорогими, чтобы их можно было быстро выпустить и довести в составе флота до 20–40 штук к 2045 году, если концепция будет утверждена.

Проект BAE UXV представляет собой носитель с двумя V-образными палубами, чтобы можно было одновременно запускать беспилотники и заводить на посадку для обслуживания. Также предусмотрены кормовая и носовая палубы для беспилотных аппаратов с вертикальными влётом и посадкой, и затопляемая палуба для запуска надводных и подводных беспилотных аппаратов. Обслуживать всё это хозяйство будут военные моряки, для которых на корабле должны быть созданы все условия для комфортного несения службы и длительного проживания.



Проект Ocean Avenger имеет в два раза меньшее водоизмещение и выполнен в форме тримарана. В то же время на нём сохранены две взлётные палубы, которые размещены параллельно корпусу, но отсутствует затопляемая палуба для запуска морских беспилотников. В наличии также палуба для беспилотных аппаратов с вертикальными взлётом и посадкой.

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