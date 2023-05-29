Что означает атака морских дронов на российский военный корабль "Иван Хурс"

29 мая 2023, 13:15

24 мая три (по другим данным - пять) беспилотных катера в Черном море (140 км на северо-восток от Босфорского пролива) атаковали «Иван Хурс». МО РФ заявило об уничтожении дронов и о том, что корабль не получил повреждений.

На самом деле один из беспилотников точно попал в левый борт (ближе к корме). Источники в МО Украины уточнили, что корабль «не затонул, но попадание было, есть значительные повреждения корпуса и оборудования».

Пропаганда врага, как всегда села в лужу. Их ресурсы сначала постили старые видео, а затем начали разгонять тезис, что «иван хурс» идет своим ходом на секретную базу для мелкого ремонта.



«Иван Хурс» спущен на воду в 2017 году. Это один из кораблей радиоэлектронной разведки проекта 18280. Его задачи — обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами систем ПВО и ПРО.



Захватчику нечем заменить корабль в черноморском регионе. Второе судно этого проекта спустят на воду только в 2027 году. Но Турция все-равно не пропустит военный корабль через Босфор до окончания войны.



Атака на «Иван Хурс» сравнима с уничтожением крейсера «Москва» и ударом по самолету-разведчику А-50 на аэродроме «Мачулищи» под Минском.