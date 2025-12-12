Документи, які потрібні для подорожі за кордон на авто

Oоб безперешкодно перетнути кордон на власному автомобілі, необхідно мати повний комплект паперів.
За даними Держмитслужби, обов’язково потрібно:
Паспорт та документи, що дозволяють виїзд з України й повернення назад
Розпізнавальний знак країни, де зареєстрований автомобіль
Водійське посвідчення (національне або міжнародне — залежно від вимог держави призначення)
Поліс "Зелена карта"
Державні номерні знаки (індивідуальні діють лише в Україні)
Свідоцтво про реєстрацію авто
Сертифікат технічного огляду — потрібен для в’їзду до Молдови та Румунії
Перевірте, щоб усі документи були чинні — це допоможе уникнути проблем на кордоні.