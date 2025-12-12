Документи, які потрібні для подорожі за кордон на авто

12 декабря 2025, 8:45

Oоб безперешкодно перетнути кордон на власному автомобілі, необхідно мати повний комплект паперів.

За даними Держмитслужби, обов’язково потрібно:

Паспорт та документи, що дозволяють виїзд з України й повернення назад

Розпізнавальний знак країни, де зареєстрований автомобіль

Водійське посвідчення (національне або міжнародне — залежно від вимог держави призначення)

Поліс "Зелена карта"

Державні номерні знаки (індивідуальні діють лише в Україні)

Свідоцтво про реєстрацію авто

Сертифікат технічного огляду — потрібен для в’їзду до Молдови та Румунії



Перевірте, щоб усі документи були чинні — це допоможе уникнути проблем на кордоні.