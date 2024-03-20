20 марта 2024, 9:15

Євросоюз планує до кінця місяця поставити Україні приблизно півмільйона снарядів

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що будь-яка держава ЄС, яка хоче купити боєприпаси за межами Європейського Союзу, може зробити це безперешкодно.


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