Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що будь-яка держава ЄС, яка хоче купити боєприпаси за межами Європейського Союзу, може зробити це безперешкодно.
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Нова пошта доставляє замовлення з українського OLX у Польщу 0.00
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На сайті Vodafone з’явилась функція підбору тарифу 0.00
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Косово надішле Україні два пакети військової допомоги 0.00
- Безопасность | Сегодня, 9:45
Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму €500 млн 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:15
Євросоюз планує до кінця місяця поставити Україні приблизно півмільйона снарядів 0.00