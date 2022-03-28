Жозеп Боррель о ходе войны в Украине: “Все решится в ближайшие 15 дней”

28 марта 2022, 14:45

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель считает, что завершение войны не будет вопросом 48 часов, и все будет зависеть от украинского сопротивления.

Он отметил, что украинцы изобрели третий способ ведения войны с легкой пехотой, вооруженной современными ракетами, который позволяет им остановить колонны с российской бронетехникой.



Глава дипломатии ЕС назвал сопротивление украинского народа чрезвычайным. В то же время отметил, что Россия пока не заинтересована в переговорах, поскольку ее армия не достигла поставленных военных целей.



Россия не хочет садиться и о чем-то договариваться. Она хочет оккупировать земли, окружить побережье до границы с Молдовой, изолировать Украину от моря. И она хочет идти на серьезные переговоры, когда получит позицию силы для переговоров, - сказал он.



Он добавил, что, по его мнению, нелегко договориться о прекращении огня с тем, кто этого не хочет. Со своей стороны, отметил Боррель, ЕС и его союзники будут продолжать оказывать военную помощь украинской армии. Он сообщил, что новые санкции против России уже на столе.