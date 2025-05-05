Польша пытается перевооружиться для новой войны – Financial Times

5 мая 2025, 16:45

Польша пытается наращивать выпуск собственного оружия на фоне смены внешнеполитического курса США и войны РФ против Украины.

Отмечается, что завод Невядув в Центральной Польше увеличивает производство оружия. Его территория площадью 80 га усеяна заброшенными испытательными полигонами и заброшенными зданиями, где когда-то производилось советское оружие.



Правительство премьер-министра Дональда Туска также подталкивает иностранных производителей к переносу производства и ноу-хау в Польшу. На прошлой неделе польская компания WB Group и южнокорейская Hanwha создали совместное предприятие по производству ракет в Польше, которые будут использоваться для артиллерийских установок Chunmoo, ранее приобретенных Варшавой.



Британская компания Babcock также расширила партнерство с PGZ для строительства фрегатов на польских верфях.