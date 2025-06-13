13 июня 2025, 10:15

Трамп удивлен уровнем использования дронов в войне РФ против Украины

"Дроны — это что-то новое, это новое оружие, это оружие выбора. Если вы посмотрите на эту ужасную войну c Россией и Украиной, которую мы пытаемся закончить, это война с использованием беспилотников. Это потрясающе, беспилотники, вы не поверите, насколько они быстрые и насколько они умные, я имею в виду то, что они могут сделать с помощью этих беспилотников", — сказал президент США Дональд Трамп в интервью для Pod Force One.



Трамп отметил, что дроны "действительно являются оружием для ведения войны".



"Обе стороны используют беспилотники на уровне, который никто никогда не считал возможным. Это действительно пугает, это нехорошо, да, но что вы можете с этим поделать? Кто бы мог подумать, что дрон окажется таким мощным оружием, но он заменяет много другого оружия, даже самолеты", — заявил Трамп.

