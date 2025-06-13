"Дроны — это что-то новое, это новое оружие, это оружие выбора. Если вы посмотрите на эту ужасную войну c Россией и Украиной, которую мы пытаемся закончить, это война с использованием беспилотников. Это потрясающе, беспилотники, вы не поверите, насколько они быстрые и насколько они умные, я имею в виду то, что они могут сделать с помощью этих беспилотников", — сказал президент США Дональд Трамп в интервью для Pod Force One.
Трамп отметил, что дроны "действительно являются оружием для ведения войны".
"Обе стороны используют беспилотники на уровне, который никто никогда не считал возможным. Это действительно пугает, это нехорошо, да, но что вы можете с этим поделать? Кто бы мог подумать, что дрон окажется таким мощным оружием, но он заменяет много другого оружия, даже самолеты", — заявил Трамп.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 13:15
В Бучі та Ірпені викрили діяльність нелегальних гральних закладів
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Польща заробила на українцях у 8 разів більше, ніж надала допомоги — ООН
- Бизнес | Сегодня, 12:25
Три самых популярных стиля межкомнатных дверей в 2025 году
- Технологии | Сегодня, 12:15
НАТО расширяет спутниковое наблюдение за действиями РФ
- Технологии | Сегодня, 11:45
Германия не рассматривает поставки ракет TAURUS Украине
- Связь | Сегодня, 11:15
Starlink официально запускают в Казахстане
- Технологии | Сегодня, 10:45
Концепція "воювати мають усі" неефективна, — Білецький
- Технологии | Сегодня, 10:15
Трамп удивлен уровнем использования дронов в войне РФ против Украины
- Технологии | Сегодня, 9:45
Украина разрабатывает новые типы беспилотников для защиты энергетики — Зеленский
Последние материалы
- Обзоры | 9 июня, 21:56
REAL-EL X-715 – захищена колонка з підсвіткою та гарним звуком
- Обзоры | 30 мая, 23:15
Ronix RH-9199 – автомобільний комплект 14 в 1
- Обзоры | 26 мая, 19:38
REAL-EL X-705 – твоя особиста стерео-банка
- Обзоры | 24 мая, 13:50
Новатек-Електро REV–303 – надійна автоматизація роботи ваших приладів
- Обзоры | 14 мая, 11:01
ColorWay CW-PB800LPA8BK-PDD – 80 000 мА*год швидкої зарядки за 2399 гривень
- Обзоры | 12 мая, 15:55
ColorWay CW-1131 - почистить ваші "вушка"
- Обзоры | 5 мая, 22:24
be quiet! Pure Rock 3 LX – ARGB-підсвітка, сумісність з RAM/VRM та 120-міліметровий вентилятор
- Обзоры | 5 мая, 21:48
ColorWay CW-VM16-02D - лічильник електроенергії з функцією моніторингу
- Фотогалереи | 30 апреля, 22:32
Неперевершений скляний корпус DeepCool CG580 4F вже доступний в Україні
Популярные новости
- Технологии | 9 июня, 23:44
Як працює детектор FPV-дронів і чому він критично важливий 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 11:45
OPPO представляє планшет OPPO Pad SE 5.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
В Бучі та Ірпені викрили діяльність нелегальних гральних закладів 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Польща заробила на українцях у 8 разів більше, ніж надала допомоги — ООН 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:25
Три самых популярных стиля межкомнатных дверей в 2025 году 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
НАТО расширяет спутниковое наблюдение за действиями РФ 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Германия не рассматривает поставки ракет TAURUS Украине 0.00
- Связь | Сегодня, 11:15
Starlink официально запускают в Казахстане 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Концепція "воювати мають усі" неефективна, — Білецький 0.00