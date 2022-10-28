28 октября 2022, 9:45

Из-за войны в Украине ЕС хочет усилить контроль над оборотом оружия

Одной из причин пересмотра правил по импорту, экспорту и транзиту огнестрельного оружия для гражданского использования является война в Украине, сообщают на сайте Еврокомиссии.

Предложенные правила предусматривают:

▪️Четкие и единственные процедуры ввоза, вывоза и транзита огнестрельного оружия гражданского назначения;

▪️Новую систему электронного лицензирования для производителей и дилеров огнестрельного оружия;

▪️Строгие технические стандарты для сигнального и холостого оружия;

▪️Более строгие правила для импорта компонентов огнестрельного оружия

▪️Строгие проверки на отказы в прошлом в выдаче разрешений на импорт или экспорт.
Оцените новость:
  • 0 оценок