Из-за войны в Украине ЕС хочет усилить контроль над оборотом оружия

28 октября 2022, 9:45

Одной из причин пересмотра правил по импорту, экспорту и транзиту огнестрельного оружия для гражданского использования является война в Украине, сообщают на сайте Еврокомиссии.

Предложенные правила предусматривают:▪️Четкие и единственные процедуры ввоза, вывоза и транзита огнестрельного оружия гражданского назначения;▪️Новую систему электронного лицензирования для производителей и дилеров огнестрельного оружия;▪️Строгие технические стандарты для сигнального и холостого оружия;▪️Более строгие правила для импорта компонентов огнестрельного оружия▪️Строгие проверки на отказы в прошлом в выдаче разрешений на импорт или экспорт.