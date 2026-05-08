США сняли с Украины ограничения на импорт вооружений

8 мая 2026, 9:45

Посол Украины в США Стефанишина сообщила об исключении Министерством юстиции США Украины из списка стран, в отношении которых действуют ограничения на импорт вооружений.

По ее словам, новые правила юридически упрощают поставки в США отдельных категорий украинского оружия, боеприпасов и компонентов, а также устраняют регуляторные барьеры для украинских производителей оборонных технологий на американском рынке.Стефанишина отметила, что теперь заявки на импорт будут рассматриваться американским Федеральным агентством по борьбе с незаконным оборотом оружия, взрывчатки, алкоголя и табака (ATF) в индивидуальном порядке, а не отклоняться автоматически. Она также добавила, что в списке стран с ограничениями на импорт вооружений теперь остается только Россия.