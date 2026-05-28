GIGABYTE відзначає 40-річчя: від епохи ПК до майбутнього AI-обчислень

28 мая 2026, 13:45

У 2026 році компанія GIGABYTE, один із провідних світових брендів у сфері комп’ютерних технологій, святкує 40 років інновацій та розвитку.

З моменту заснування у 1986 році бренд пройшов шлях разом із технологічною індустрією — від перших персональних комп’ютерів до сучасної ери штучного інтелекту, постійно вдосконалюючи продуктивність, стабільність і комфорт користувачів.

Сьогодні GIGABYTE активно розвиває власну AI-екосистему «від хмари до периферії», формуючи майбутнє інтелектуальних обчислень як для бізнесу, так і для геймерів та ентузіастів.

За чотири десятиліття компанія представила низку технологій, які стали знаковими для індустрії. Серед них — фірмовий дизайн Ultra Durable, серія високопродуктивних рішень Super Overclock та концепція Project STEALTH, що зробила складання ПК більш акуратним і зручним.

Інновації GIGABYTE неодноразово отримували міжнародне визнання, зокрема премії CES Innovation Awards, COMPUTEX Best Choice Awards, Red Dot Design Awards та iF Design Awards. Нагороди охоплюють різні напрями — від технологій і дизайну до користувацького досвіду та продуктивності.

До свого 40-річчя GIGABYTE запускає глобальну кампанію ENTER INFINITY, яка символізує не лише багату спадщину бренду, а й його бачення майбутнього у світі ігор, творчості, AI та сучасних обчислень.

Також компанія анонсувала спеціальну ініціативу My Perfect Setup, у межах якої користувачі зможуть поділитися власними історіями про GIGABYTE та потрапити на ювілейну «Стіну слави». Учасники кампанії матимуть шанс виграти ексклюзивну материнську плату до 40-річчя бренду та святковий подарунковий набір.