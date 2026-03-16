Дефіцит гелію загрожує виробництву чипів

16 марта 2026, 18:15

Гелій — критичний компонент для виробництва медичного обладнання (особливо МРТ-сканерів), комп’ютерних чипів та багатьох промислових процесів — швидко вичерпується через закриття Ормузької протоки.

Зупинка виробництва СПГ у Катарі (який дає близько третини світового гелію) повністю вивела з ладу значну частину глобальних поставок. Контейнери з уже виробленим газом застрягли в регіоні і не можуть бути доставлені.Гелій не має альтернатив та не може бути замінений в виробництві напівпровідників. Через це виробники чипів можуть змушені скорочувати випуск менш прибуткових лінійок і ще сильніше перенаправляти ресурси на продукти для ШІ. Це лише поглибить уже гострий дефіцит мікросхем пам’яті.Аналітики вважають, що якщо криза затягнеться, будівництво нових дата-центрів може зупинитися. Це поставить під загрозу всі амбітні плани компаній у сфері штучного інтелекту і може призвести до серйозних потрясінь на ринку.