1 июля 2024, 8:15

В Україні назріває глобальний дефіцит лікарів у найближчі роки, – Ляшко

МОЗ прогнозує глобальний дефіцит медичних працівників різного фаху до 2030 року.


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