Ліквідація центральної МСЕК має відбутися до кінця тижня - МОЗ

24 октября 2024, 10:15

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на брифінгу повідомив, що він вже звільнив керівництво центральної експертної комісії та очільників профільного департаменту МОЗ, яке відповідає за координацію діяльності МСЕК.

"До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження Кабінету міністрів України, яке у нас ліквідує центральну МСЕК. Ми до цього готувалися, укріплюючи матеріально-технічну базу саме підпорядкованого інституту в місті Дніпро. Оскільки ми бачили, що центральна МСЕК – це тільки була експертиза візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю", - підкреслив Ляшко, додавши, що керівники МСЕК після звільнення не мають очолювати медичні установи.В Україні наразі функціонують понад 350 медико-соціальних експертних комісій, у яких працює близько 1200 лікарів.