У 2025 році розпочнеться будівництво нового корпусу "Охмадиту", – Ляшко

2 января 2025, 10:45

Протягом 2025 року буде повністю відновлено новий корпус Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», а також розпочнеться будівництво ще одного інноваційного корпусу.

«Я думаю, що ми відновимо повністю і новий корпус протягом 2025 року і почнеться будівництво ще одного інноваційного корпусу на території «Охматдиту», – заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.За його словами, будівництво ще одного корпусу може розпочатися на місці старого хірургічного корпусу, який після ракетної атаки Росії не підлягає відновленню.Будівництво цього корпусу буде фінансуватися за участю Світового банку.