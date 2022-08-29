Охматдит отримав сучасну систему нейронавігації для операційних

29 августа 2022, 10:45

Нову систему нейронавігації було запущено наприкінці липня. Обладнання використовується в більшості нейрохірургічних втручань, ортопедії і травматології, що допомагає зменшити хірургічну травму, ризики операції та прискорити відновлення маленьких пацієнтів. Про це повідомили в пресслужбі Охматдиту.

Нове обладнання значно розширило можливості у лікуванні деяких форм епілепсії, які раніше були неможливі.

Також нейронавігація постійно використовується в лікуванні гідроцефалії та видаленні пухлин головного мозку.

З кінця липня спеціалісти нашої лікарні виконали вже понад 20 операцій з використанням нових технологій.