Київстар виділив 3,3 млн. грн. для дитячих лікарень

27 мая 2022, 11:45

Національний телеком оператор виділив 3 347 000 гривень МБФ «Українська біржа благодійності» на забезпечення необхідним обладнанням лікарень в Києві, Запоріжжі та Львові, що надають медичну допомогу дітям, постраждалим від війни в Україні.

«Українські лікарі героїчно рятують життя постраждалих та потребують нашої допомоги. Саме тому було прийнято рішення виділити чергову благодійну пожертву на закупівлю обладнання в дитячі лікарні. Загалом Київстар вже виділив понад 33 мільйони гривень на гуманітарну підтримку військовим, лікарням, літнім людям та постраждалим від війни. Ми вдячні кожному, хто на своєму фронті боронить Україну. Разом ми впевнено крокуємо назустріч перемозі!» – коментує Анна Захараш, директорка з корпоративних комунікацій Київстар.Передана допомога від оператора спрямована на закупівлю необхідного обладнання до НДСЛ «Охматдит» у Києві й до Дитячої лікарні Першого територіального медичного об'єднання міста Львова. Також, медичне обладнання буде передано до Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні. З 24 лютого в цих медичних установах кількість маленьких пацієнтів збільшилася майже вдвічі. Наразі лікарні приймають дітей переселенців, тяжкохворих поранених дітей, дорослих та новонароджених зі всієї України.Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни, Київстар вже виділив понад 33 мільйона гривень благодійної допомоги. Зокрема кошти було передано до БФ «Повернись живим», БФ «Твоя опора», БФ «Let`s help», МБФ «Карітас України» та МБФ «Українська біржа благодійності».