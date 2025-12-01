Vodafone відновив реанімаційний блок дитячого кардіоцентру

1 декабря 2025, 11:15

Vodafone Україна передав лікарям Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України чотири реанімаційні системи для немовлят, закуплені за кошти компанії у розмірі 5 млн грн.



Це обладнання встановлено в реанімаційному блоці, який був знищений під час ракетного удару рф по лікарні "Охматдит" 8 липня 2024 року – одному з найбільш шокуючих злочинів цієї війни проти дітей.

Нові реанімаційні системи дозволяють контролювати життєво важливі показники та забезпечувати стабільне тепло для немовлят із найскладнішими вродженими вадами серця – саме тих пацієнтів, для яких кожна секунда є критичною.



Після трагедії в "Охматдиті" світ спрямовував допомогу, насамперед, на головні корпуси лікарні. Але Центр дитячої кардіології та кардіохірургії, який знаходиться в окремій будівлі та постраждав найсильніше, не отримав доступу до донорських коштів, оскільки організаційно не входить до складу "Охматдиту". Саме тому підтримка приватного сектору стала вирішальною.



"У час війни наша відповідальність – не лише допомагати, а й бачити ті точки, які залишаються без ресурсів. Разом із фондом “Твоя опора” ми змогли сфокусувати підтримку саме там, де її катастрофічно бракувало – у реанімації, де рятують життя немовлят", - зазначила Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна.

Vodafone продовжує підтримувати українські лікарні, посилюючи їхню спроможність працювати попри війну та зберігати життя дітей.