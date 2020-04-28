Vodafone обеспечил бесплатной связью украинских врачей в Италии

28 апреля 2020, 15:45

Vodafone Украина обеспечил бесплатной безлимитной связью в роуминге врачей, которые вылетели на помощь в Италию.

Группа украинских врачей с 4 по 23 апреля работала в провинции Марке, где зафиксировано наибольшее количество больных и умерших от коронавируса. Врачам, которые являются клиентами оператора, были обеспечены бесплатные звонки на любые направления, SMS и интернет.



«Помощь медикам является для нас приоритетным направлением помощи стране во время пандемии коронавируса. Мы закупаем средства защиты и передаем их в больницы, предоставляем всем медицинским работникам бесплатные звонки и интернет. Но самое главное, по моему мнению, это создание условий для предотвращения распространения вируса», – отмечает генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова. И добавляет, что с начала карантина практически все сотрудники Vodafone работают удаленно и следуют рекомендациям МОЗ, а с помощью sms-рассылок и услуги GOOD'OK компания информирует своих клиентов о правилах поведения во время карантина, которые помогают предотвратить распространение COVID-19.



Инициативы Vodafone Украина по поддержке страны и ее граждан во время эпидемии COVID-19:



Vodafone Украина совместно со своим акционером – группой компаний NEQSOL Holding – выделила 33 млн гривен в качестве благотворительной помощи больницам Украины для борьбы с коронавирусом. Средства направлены на приобретение оборудования, систем тестирования и средств защиты для врачей.



Кроме того, Vodafone запустил и продолжает внедрять инициативы, направленные на поддержку Украины и украинцев во время карантина. Предварительно вклад компании в качестве социальной поддержки оценивается в сумму около 30 млн гривен. Таким образом, общая сумма помощи на сегодняшний день составляет 63 млн гривен.



С 13 марта на время карантина Vodafone Украина предоставила своим клиентам в Украине бесплатный безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальных сетям Online Pass – чтобы поддержать возможность оставаться на связи, несмотря на введенные ограничения. Компания предоставила бесплатный доступ к познавательно-развлекательным сервисам: Vodafone Press, Vodafone Music, Bookmate и BeFit. В рамках поддержки проекта «Всеукраинская школа online» открыт свободный доступ к трансляциям уроков через сервис VodafoneTV.



14 марта по согласованию с Министерством иностранных дел Украины Vodafone Украина проинформировала своих клиентов, находящихся в роуминге, о предстоящем закрытии границы Украины и пополнила счета своих припейд клиентов на 100 грн, чтобы дать возможность оставаться на связи до возвращения в страну, а также вовремя получать актуальную жизненно важную информацию.



Чтобы поддержать украинцев, остающихся дома на карантине, Vodafone Украина предоставила доступы без доплаты к ряду развлекательно-образовательных сервисов компании – сериалам на Vodafone TV, Vodafone Books, Детскому клубу Vodafone, а также магазинам приложений Vodafone Market и Vodafone Kids Market.



С 1 апреля Vodafone Украина насчитывает медицинским работникам по 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети. Также Vodafone бесплатно предоставляет медикам безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype и Snapchat).



C целью поддержки местных бюджетов руководство Vodafone Украина приняло решение отказаться от налоговых льгот в поддержку бизнеса, предусмотренных законом №3220.