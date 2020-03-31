Собственник Vodafone Украина выделяет $1 миллион на борьбу с коронавирусом

Группа компаний NEQSOL Holding, которой принадлежит телеком-оператор Vodafone Украина, приняла решение выделить 1 миллион долларов на борьбу с коронавирусом в Украине.
Средства планируется использовать для покупки оборудования, систем тестирования, препаратов, расходных материалов, необходимых в больницах Украины для защиты врачей и лечения пациентов, а также предоставления качественной медицинской помощи.
«Украина является для нас не просто новым рынком для инвестиций. Она занимает особое место на карте нашего бизнеса. У нас здесь много общего. Наc связывают давние близкие дружественные отношения. У нас здесь родные, друзья, коллеги и деловые партнеры. Поэтому решение о выделении средств для борьбы с коронавирусом в Украине стало для нас абсолютно естественным шагом. Мы считаем своим долгом помочь в решении неотложных задач, связанных с борьбой с вирусом и хотим внести нашу лепту в обеспечении заботой украинских граждан в это непростое время», - отмечает Юсиф Джаббаров, CEO NEQSOL Holding.
«Мы очень благодарны нашим акционерам за такую важную сейчас для Украины помощь. Ранее мы выделили собственные средства на покупку аппаратов ИВЛ для украинских больниц в Киеве, Львове, Харькове, Житомире и Луцке, оказали поддержку нашим клиентам в роуминге за рубежом, а также предоставили бесплатный доступ к общению через мессенджеры и социальные сети на время карантина в Украине», – отметила Ольга Устинова, CEO Vodafone Украина.
Инициативы Vodafone Украина по поддержке страны и ее граждан во время эпидемии коронавируса:
C целью поддержки местных бюджетов руководство Vodafone Украина приняло решение отказаться от налоговых льгот в поддержку бизнеса, предусмотренных законом №3220.
С 13 марта на время карантина Vodafone Украина предоставила своим клиентам в Украине бесплатный безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям Online Pass – чтобы поддержать возможность оставаться на связи, не смотря на введенные ограничения.
14 марта по согласованию с Министерством иностранных дел Украины Vodafone Украина проинформировала своих клиентов, находящихся в роуминге, о предстоящем закрытии границы Украины и пополнила счета своих припейд клиентов на 100 грн, чтобы дать возможность оставаться на связи до возвращения в страну, а также вовремя получать актуальную жизненно важную информацию.
Чтобы поддержать украинцев, остающихся дома на карантине, Vodafone Украина предоставила доступы без доплаты к ряду развлекательно-образовательных сервисов компании – сериалам на Vodafone TV, Vodafone Books, Детскому клубу Vodafone, а также магазинам приложений Vodafone Market и Vodafone Kids Market.
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