"Доступний роумінг" Vodafone діє тепер у 32 країнах

24 мая 2022, 10:15

Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), розширила географію послуги «Доступний роумінг» і додала ще п’ять країн: США, Канаду, Ізраїль, Швейцарію та Азербайджан.

З 23 травня 2022 року клієнти Vodafone, які змушені були виїхали до цих країн, можуть користуватись безкоштовним пакетом послуг у роумінгу, сплачуючи лише свою звичайну українську абонплату.Послуга «Доступний роумінг» включає 10ГБ інтернету, 300 хвилин: 250 вихідних на українські номери Vodafone, 50 хвилин – на інших українських операторів, дзвінки у країні перебування, а також вхідні дзвінки з будь-якої мережі. У пакет також входить 100 SMS.Послуга діє тепер у 32 країнах: Австріії, Азербайджані, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Греції, Данії, Естонії, Ізраїлі, Ірландії, Іспанії, Італії, Канаді, Латвії, Литві, Молдові, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, США, Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії та Швеції.Vodafone автоматично підключає послугу «Доступний роумінг» для абонентів передплати за умови підключеного пакета послуг за тарифом, а для контрактних абонентів за умови сплаченого рахунку.Також послугу можна підключити самостійно вже зараз один раз на місяць. Для цього потрібно сплатити звичайну абонплату за свій український тариф або пересвідчитись, що вона сплачена, і набрати на телефоні *600*6#Після того, як вичерпається пакет послуг, буде діяти базова тарифікація у роумінгу www.vodafone.ua/rouming-bazoviДля цих п’яти країн знижується також базова тарифікація у роумінгу: кожні 100 МБ – 5 грн, 10 хв – 15 грн та 15 СМС – 1,5 грн.