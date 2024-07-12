Vodafone продовжує доступний роумінг

12 июля 2024, 15:15

Vodafone та дочірня компанія Vega підписали cпільну заяву про доступний роумінг в країнах Європи.



Vodafone та Vega, а загалом 7 українських та 22 європейські оператори мобільного та фіксованого зв’язку України та інших країн Європи підписали спільну заяву про забезпечення доступного роумінгу задля підтримки України на наступні 12 місяців. Спільна заява була підписана за підтримки та координації Європейської Комісії та Регулятором електронних комунікацій України НКЕК, а також за участі Органу європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC). Документ залишається відкритим для усіх європейських операторів, які можуть доєднатися до нього у будь-який момент протягом терміну його дії.

Оператори надалі зобов’язуються надавати один одному послуги роумінгу за зниженими цінами, щоб забезпечити доступний роумінг для українських абонентів за кордоном. Таким чином, впродовж наступних 12-ти місяців усі українці, які вимушено перебувають на території ЄС, зможуть продовжити користуватися доступним роумінгом та залишатися на зв’язку із рідними, а європейці, у свою чергу, отримують ті самі права в Україні.Впровадження зобов’язань, які взяли на себе підписанти угоди, контролюватимуться BEREC і НКЕК (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку).З початку повномасштабного вторгнення Vodafone підтримує українців, які шукають захисту в європейських країнах, і тому продовжує дію акції «Доступний роумінг у подарунок», яка дозволяє безкоштовно підключити послугу «Доступний роумінг» клієнтам оператора у 30 країнах. В рамках послуги доступно 10ГБ мобільного інтернет та 100 хвилин для розмов з абонентами в Україні та в країні перебування.Vodafone Україна має досвід тривалої ефективної співпраці з європейськими операторами. Історія Vodafone в Україні у 2015 р. почалась з тарифів з доступним роумінгом. Це були перші тарифи, які не викликали у українців шок і бажання відключити телефон одразу після перетину кордону, а роумінг став дійсно доступним.Наступним кроком стала співпраця з європейськими операторами після масштабного вторгнення – в результаті українці змогли користуватись зв‘язком за кордоном за українськими тарифами з послугою «Доступний роумінг». Дію послуги продовжено в 2024 році.