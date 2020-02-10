Vodafone Украина объявляет об эмиссии облигаций объемом $500 млн

10 февраля 2020, 14:45

ПрАО «ВФ Украина» (Vodafone Украина), второй по величине оператор мобильной связи в Украине по количеству абонентов, входящий в NEQSOL Holding, объявил, что осуществил свою первую эмиссию еврооблигаций на международных рынках капитала объемом $500 млн с доходностью 6,20% и сроком погашения до 11 февраля 2025 года.

Эмитентом ценных бумаг выступила VFU Funding PLC с целью последующего финансирования Vodafone Украина.



Евробонды будут включены в котировальный список Ирландской фондовой биржи Euronext Dublin (Global Exchange Market). Ожидается, что облигации получат рейтинг B от S&P и B от Fitch (в соответствии с корпоративными рейтингами Vodafone Украина).



Доходность еврооблигаций составляет 6,20% годовых, что согласно предоставленной информации отражает премию в размере 95 базисных пунктов к уровню доходности суверенных облигаций Украины и самую низкую ставку доходности в долларах США, когда-либо достигнутой украинскими корпоративными эмитентами. Кроме того, размер выпуска еврооблигаций равен наибольшему дебютному траншу, совершенному украинским корпоративным эмитентом.



«Выпуск еврооблигаций соответствует стратегиям развития NEQSOL Holding и Vodafone Украина. Мы понимаем, что достигли самой низкой цены на выпуск еврооблигаций среди корпоративных эмитентов из Украины. Я поздравляю нашу команду и партнеров с этим значительным успехом, который как мы считаем свидетельствует о растущем доверии и интересе к нашей деятельности», – отметил Юсиф Джаббаров, CEO NEQSOL Holding.



«Мы принимаем во внимание планы развития Vodafone Украина, предполагающие дальнейшие инвестиции в 4G и внедрение инновационных услуг. Мы считаем украинский рынок очень приоритетным в соответствии с нашей стратегией международной экспансии. Мы твердо верим в позитивный потенциал развития украинского рынка», – добавил Юсиф Джаббаров.



«Еврооблигации выпущены на выгодных условиях сроком на 5 лет. Мы считаем, что стоимость и объем выпуска еврооблигаций демонстрируют наши сильные финансовые позиции. Этот выпуск еврооблигаций является крупным достижением не только для Vodafone Ukraine, но и для всего украинского рынка», – отметила Ольга Устинова, CEO Vodafone Украина.



Vodafone Украина намерена использовать доходы от еврооблигаций в том числе для рефинансирования своего промежуточного займа, остаток средств будет использован для общекорпоративных целей.



J.P. Morgan выступил в качестве ведущего глобального координатора и совместного организатора выпуска ценных бумаг, Raiffeisen Bank International выступил в качестве совместного организатора и совместного лид-менеджера выпуска ценных бумаг, Dragon Capital и ICBC Standard Bank выступили в качестве совместных лид-менеджеров по сделке.