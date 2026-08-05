У Дніпрі відкрилась нова авторизована СТО "Перфект Моторс" від Bosch

5 августа 2026, 12:15

1 липня 2026 року кількість діючих станцій Бош Авто Сервіс у країні досягла 103 – нова авторизована СТО «Перфект Моторс» офіційно розпочала роботу у Дніпрі, відкривши автовласникам регіону доступ до європейських стандартів мультибрендового обслуговування.



Статус Бош Авто Сервіс підтверджує, що сервісний центр «Перфект Моторс» відповідає міжнародним вимогам щодо якості обслуговування, технічного оснащення та кваліфікації персоналу. Станція пропонує повний комплекс послуг з діагностики, технічного обслуговування та ремонту автомобілів будь-яких марок. Завдяки сучасному обладнанню Bosch та кваліфікованим майстрам, клієнтам доступні:

комп'ютерна діагностика та ремонт електронних систем автомобіля;регулярне ТО за регламентом виробників;діагностика та ремонт ходової частини, гальмівних систем та підвіски;перевірка та регулювання кутів встановлення коліс (розвал-сходження);обслуговування, заправка та ремонт автомобільних систем кондиціонування.

Усі роботи виконуються з використанням високоякісних запасних частин та сучасного програмного забезпечення ESI[tronic] від Bosch, що гарантує точність і надійність ремонту.



Бош Авто Сервіс «Перфект Моторс» входить до складу Української Автомобільної Групи «АВТОКРАФТ» – одного з найбільших автомобільних холдингів України, який представляє дев’ять світових автомобільних брендів та здійснює діяльність у кількох регіонах країни. Такий досвід забезпечує високі стандарти управління, сформовану культуру сервісу та глибоке розуміння сучасних вимог автомобільного ринку.

«Наша автомобільна група має багаторічний досвід управління дилерськими центрами у різних регіонах України, тому ми добре розуміємо очікування сучасних автовласників. Приєднання до міжнародної мережі Bosch Car Service є для нас не просто новим статусом, а важливим етапом розвитку сервісного напрямку. Виконання високих стандартів Bosch щодо оснащення сервісного центру, організації процесів та підготовки персоналу вимагало значних інвестицій і зусиль. Сьогодні ми з упевненістю можемо запропонувати клієнтам у Дніпрі сервіс, що відповідає міжнародним стандартам якості. Ми вдячні компанії Bosch за довіру та переконані, що це партнерство стане основою для довгострокового розвитку й створення ще більшої цінності для наших клієнтів», – зазначила Марина Бура, директорка Бош Авто Сервіс «Перфект Моторс».



«Сьогодні мережа Бош Авто Сервіс в Україні налічує вже 103 станції, і кожне нове відкриття підтверджує стійкість бізнесу та довіру наших партнерів. Дніпро є одним із ключових регіонів для розвитку мережі. Співпраця з "Перфект Моторс" дає змогу посилити нашу присутність на сході країни. Ми впевнені, що новий партнер забезпечить дотримання глобальних стандартів Bosch і надасть автовласникам регіону доступ до якісного мультибрендового сервісу», – зазначив Олександр Лизун, концепт-менеджер мережі Бош Авто Сервіс в Україні та Молдові.

Де знайти «Перфект Моторс»

Станція розташована за адресою: м. Дніпро, Запорізьке шосе, 59. Приймає клієнтів з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00 та у суботу з 09:00 до 16:00.