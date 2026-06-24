В Чернігові відкрили Bosch Junior Academy

24 июня 2026, 19:56

Даний проєкт реалізовано у партнерстві між Бельгійським агентством з міжнародного співробітництва Enabel та компанією Bosch в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки України та Чернігівської обласної військової адміністрації.

Його мета – наблизити професійну освіту до потреб ринку праці, підтримати євроінтеграційні процеси в освітній сфері та створити для молоді реальні можливості для професійного розвитку й працевлаштування. «Для нас цей проєкт є спробою створити нову модель співпраці між державою, бізнесом та професійною освітою. Ми хочемо перевірити, як приватний сектор може бути інтегрований у підготовку фахівців, щоб навчальні програми відповідали реальним потребам ринку праці. Bosch була однією з перших приватних компаній, які запропонували свою допомогу Україні, і сьогодні ми продовжуємо цю співпрацю, створюючи для молоді реальні можливості для професійного розвитку та працевлаштування», – зазначив директор Enabel в Україні Дірк Депре.

Новий навчальний простір запрацював на базі Чернігівського вищого професійного училища. Інвестиції у матеріально-технічну базу проєкту Bosch Junior Academy в Україні на цьому етапі перевищили 100 тис. євро. Студенти навчатимуться на сучасному діагностичному обладнанні Bosch, яке використовується у провідних автосервісах світу, а навчальний процес максимально наближений до умов роботи сучасного СТО. «Відкриття Bosch Junior Academy у Чернігові є важливим кроком, що підкреслює наше стратегічне бачення розвитку професійної освіти в Україні. Це не просто інвестиція в сучасні технології та знання для майбутніх автомеханіків, а й потужна підтримка відновлення країни у час війни. Ми щиро вдячні нашим партнерам, зокрема Enabel, адже саме завдяки цій співпраці ми створюємо реальні можливості для української молоді, забезпечуючи європейську якість освіти та шлях до працевлаштування», – коментує генеральний директор ТОВ «Роберт Бош Лтд» Сергій Барановський.



Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус наголосив, що Bosch Junior Academy є прикладом того, як міжнародні партнери, влада та бізнес можуть створювати нові можливості для молоді навіть у час війни. «Це проєкт про майбутнє Чернігівщини. Відкриття кожного нового освітнього простору дає відчуття внутрішньої сили та впевненості, що регіон продовжує розвиватися й отримує нові можливості завдяки підтримці наших міжнародних партнерів», – зазначив він.



У заході взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс, Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, директор Enabel в Україні Дірк Депре, генеральний директор ТОВ «Роберт Бош Лтд» Сергій Барановський, представники Enabel, Bosch в Україні, закладів професійної освіти та автомобільної галузі. Під час відкриття відбулися демонстраційні сесії Bosch «АвтоLab: майбутнє вже сьогодні» та семінар, присвячений співпраці освіти й роботодавців.

Bosch Junior Academy – це не лише сучасна навчальна база, а й комплексний підхід до підготовки майбутніх фахівців. Компанія бере участь у модернізації освітніх програм і залучає власних експертів до навчання студентів та викладачів. Важливу роль у проєкті відіграє Навчальний центр Bosch – єдина в Україні структура з підготовки спеціалістів для автосервісної галузі від розробника автомобільних технологій, що входить до глобальної мережі Robert Bosch GmbH. Тут навчають роботі з сучасними системами автомобілів – від електронної діагностики та систем впорскування до електромобілів і ADAS, поєднуючи теорію з практикою на реальному обладнанні Bosch. Навчальні програми регулярно оновлюються відповідно до розвитку автомобільних технологій. Важливий внесок у реалізацію проєкту забезпечило Enabel, яке профінансувало ремонт майстерні, закупівлю обладнання та меблів, а також підтримало навчання майстрів виробничого навчання. «Сьогодні йдеться про співпрацю, дружбу та майбутнє. Саме завдяки партнерству між освітою та бізнесом ми можемо готувати молодих людей до професій, яких потребує сучасна економіка. Ми вдячні українцям за все, що вони роблять для захисту свободи та наших спільних цінностей, і пишаємося можливістю разом будувати майбутнє через такі ініціативи», – наголосив Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс.



Наприкінці 2025 року перша Bosch Junior Academy відкрилася в Борисполі. У 2026 році компанія разом з агентством Enabel продовжують розбудову мережі навчально-інноваційних хабів: окрім щойно відкритої академії в Чернігові, триває підготовка до відкриття ще одного навчального простору в місті та робота над запуском Bosch Junior Academy у Броварах. Ці проєкти є частиною довгострокової стратегії Bosch, спрямованої на підтримку професійної освіти, розвиток галузевої спільноти та зміцнення кадрового потенціалу українського ринку праці. Проєкт також покликаний допомогти подолати дефіцит кваліфікованих кадрів в автомобільній галузі. Після завершення навчання учасники програм отримують сертифікати міжнародного зразка та кваліфікації, які визнаються мережею Bosch Service у різних країнах світу. Співпраця з мережею Бош Авто Сервіс відкриває для студентів можливості для проходження практики та подальшого працевлаштування: за результатами останнього опитування понад 30 відсотків стажерів успішно працевлаштувалися в мережі.