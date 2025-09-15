У Чернігові сперечаються про формат навчання під час постійних тривог

15 сентября 2025, 14:45

На нараді в міськраді начальник МВА Дмитро Брижинський різко розкритикував управління освіти за відсутність конкретних рішень.

Він заявив, що чиновники перекладають відповідальність на вчителів і батьків, замість того, щоб запропонувати чіткий алгоритм дій.

Батьки наполягають на безперервності навчання навіть під час тривог, адже діти випадають з процесу. Деякі школи намагалися запровадити власні формати, але управління освіти заборонило їх.«Є проблема — ви мали дати варіанти, заслухати ДСНС, поліцію й ухвалити рішення. А ви скинули відповідальність на колективи», — наголосив Брижинський.У міськраді розглядають можливість перевести школи на дистанційку, враховуючи багатогодинні повітряні тривоги. До кінця вересня управління освіти зобов’язали провести збори в школах і напрацювати пропозиції.